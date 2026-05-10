Губерниев прокомментировал возвращение «Факела» в РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выход «Факела» в РПЛ. Команда из Воронежа вернулась в чемпионат России спустя год.

«Выход в РПЛ – огромный успех для Воронежа, прекрасный город с замечательной командой. Они беззаветно любят футбол и заслужили это. Сумеет ли с учетом затрат и всего остального «Факел» удержаться в РПЛ – вопрос. Но в любом случае надо искать спонсоров, чтобы усиливать состав и не брать деньги из бюджета Воронежской области», – сказал Губерниев.