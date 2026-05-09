Губерниев доволен работой Карседо в «Спартаке»: «Значительно лучше, чем все пассажиры, которых ранее приглашали»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев похвалил главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«Карседо значительно лучше, чем все пассажиры, которых ранее приглашали в «Спартак». Испанец примерно понимает потенциал футболистов, наладил игру в нападении.

Многие россияне при нeм расцвели, Карседо находит место на поле для Зобнина, Литвинова, Дмитриева. Но в обороне по-прежнему есть проблемы», – сказал Губерниев.