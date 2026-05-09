Губерниев доволен работой Карседо в «Спартаке»: «Значительно лучше, чем все пассажиры, которых ранее приглашали»

9 мая, 12:58
20

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев похвалил главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«Карседо значительно лучше, чем все пассажиры, которых ранее приглашали в «Спартак». Испанец примерно понимает потенциал футболистов, наладил игру в нападении.

Многие россияне при нeм расцвели, Карседо находит место на поле для Зобнина, Литвинова, Дмитриева. Но в обороне по-прежнему есть проблемы», – сказал Губерниев.

  • Карседо возглавил «Спартак» в январе этого года.
  • При нем команда поднялась с 6-го на 4-е место в таблице РПЛ.
  • Также красно-белые вышли в суперфинал FONBET Кубка России.
  • Им осталось сыграть с «Краснодаром» в Кубке, а также с «Рубином» и «Динамо Мх» в РПЛ.

Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Губерниев Дмитрий
Комментарии (20)
rash1959
1778321594
Вот от кого угодно можно воспринимать критику-похвалу, но слушать губошлёпа это себя не уважать. Мерзкий типок, за бабки растопчет-вылижет любого.
Ответить
СильныйМозг
1778323067
Туров через 15 он, да и все остальные, будут верещать: "А я же говорил, что это очередная за.лу.па"!
Ответить
рылы
1778323314
знаменитый тарасофский эксперт) бумбраш и муж его goodwin_фксм внимательно слушают, что оно скажет)
Ответить
Cleaner
1778324161
В августе в СПАРТАКЕ все встанет на свои места, а в октябре Карседо укажут на выход! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
ВасяК
1778328995
Как так!!!Почти вся Дрезна за коней топит!!!
Ответить
mihail200606
1778329472
Ваноли неплох был, зачем убрали непонятно...
Ответить
val69
1778335873
Ну, если лыжники-гребцы так считают... Вот, б. Л, удод...
Ответить
