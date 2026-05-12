  • Мостовой поддержал вратаря «Пари НН», обматерившего болельщиков

12 мая, 19:19
12

Александр Мостовой встал на защиту Никиты Медведева из «Пари НН».

  • В понедельник вратарь выдал эмоциональную речь после поражения от ЦСКА (1:2).
  • Ему не понравилось, что болельщики на трибунах поддержали уволенного главного тренера Алексея Шпилевского.
  • По окончании матча Медведев отчитал фанатов: «Пускай, ***, дома сидят, ***, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, ***, смотрю на трибуну, ***, – плакаты вывесили они, ***».

«Он все правильно сделал. Я на его стороне. Про Шпилевского я все еще давно говорил. Вот как такие появляются в нашем футболе? Откуда их берут?

Я понимаю, если бы там были в прошлом игроки, но они даже в футбол не играли...» – прокомментировал Мостовой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пари НН Медведев Никита Шпилевский Алексей Мостовой Александр
Комментарии (12)
Император 1
1778603806
Медведев прав на 100%
Ответить
Дубина
1778603880
Царь опять тока с клиники видать приехал!
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1778604521
Кто про что,а вшивый про баню
Ответить
slavа0508
1778606866
Жопу ****** он рвёт ...ну если все дома будут сидеть и с регионального бюджета не будут приплачивать . то ***** на что жить будишь бедолага с рваным задом ...
Ответить
BoevStas1
1778607101
Шпилевского хорошая школа немецкого футбола,выиграл Кипр и Казахстан,а что у тебя Саша Мостовой ,ноль опыта!!!
Ответить
BoevStas1
1778607303
И вообще кому интересно почитайте за него,а не открывайте рот!
Ответить
odessakmv
1778607697
Рвун, *** Одну команду сольют в ФНЛ, и уходят *** Типа: "ФНЛ не их уровень".... Через год следующую сольют, потом еще.... Пора ввести правило: "Слил клуб в пердив, как минимум бан на сезон на игру в РПЛ всем кто был в составе, максимум пердив или второй дивизион"... тогда *** научатся *** и поймут, что за такие бабки *** должны реально *** рвать, а не *** смоктать....
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1778607796
Сейчас будто в Пари НН пришел гений,где то во дворе потренировал кого то и на тебе,главным сделали. Им нужно Евсеева дурачка тренером сделать,веселее,чем при Юране будет
Ответить
