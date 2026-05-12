Мостовой поддержал вратаря «Пари НН», обматерившего болельщиков

Александр Мостовой встал на защиту Никиты Медведева из «Пари НН».

В понедельник вратарь выдал эмоциональную речь после поражения от ЦСКА (1:2).

Ему не понравилось, что болельщики на трибунах поддержали уволенного главного тренера Алексея Шпилевского.

По окончании матча Медведев отчитал фанатов: «Пускай, ***, дома сидят, ***, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, ***, смотрю на трибуну, ***, – плакаты вывесили они, ***».

«Он все правильно сделал. Я на его стороне. Про Шпилевского я все еще давно говорил. Вот как такие появляются в нашем футболе? Откуда их берут?

Я понимаю, если бы там были в прошлом игроки, но они даже в футбол не играли...» – прокомментировал Мостовой.