Президент «Реала» Перес – журналистам: «Надеюсь, никого из вас я больше не увижу»

Президент «Реала» Флорентино Перес позволил себе несколько острых фраз в адрес журналистов в ходе пресс-конференции.

Сначала Перес шутил про внешность представителей СМИ мужского пола.

«Я мог бы остаться здесь на весь вечер, я прекрасно провожу время. Пускай вон та девушка задаст вопрос, вы все очень некрасивые», – сказал он журналистам-мужчинам.

Также президент «Реала» резко попрощался с присутствовавшими на пресс-конференции.

«Всем спокойной ночи. Надеюсь, никого из вас я больше не увижу», – заявил Перес.