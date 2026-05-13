Президент «Реала» Перес – журналистам: «Надеюсь, никого из вас я больше не увижу»

Президент «Реала» Флорентино Перес позволил себе несколько острых фраз в адрес журналистов в ходе пресс-конференции.
Сначала Перес шутил про внешность представителей СМИ мужского пола.
«Я мог бы остаться здесь на весь вечер, я прекрасно провожу время. Пускай вон та девушка задаст вопрос, вы все очень некрасивые», – сказал он журналистам-мужчинам.
Также президент «Реала» резко попрощался с присутствовавшими на пресс-конференции.
«Всем спокойной ночи. Надеюсь, никого из вас я больше не увижу», – заявил Перес.
- Президенту «Реала» в марте исполнилось 79 лет.
- В 2025 году его переизбрали на новый 4-летний срок.
- Мадридцы за два последних сезона не выиграли ни одного крупного трофея.
- Всего при Пересе «Реал» взял 37 трофеев.
Источник: Marca