«ПСЖ» может начать следующий сезон с тремя россиянами в составе

Во Франции подтвердили интерес «ПСЖ» к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.

В парижском клубе считают, что 20-летний армеец соответствует игровым принципам главного тренера Луиса Энрике.

Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш уже запрашивал несколько отчетов по Кисляку.

За команду из французской столицы уже выступает вратарь Матвей Сафонов. Также есть вероятность трансфера Алексея Батракова из «Локомотива».