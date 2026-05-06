Раскрыта сумма, которую ЦСКА просит за Кисляка: «Переговоры идут»

Александр Маньяков, агент Матвея Кисляка, допустил возможный уход полузащитника из ЦСКА летом.
– Можешь ли ты дать какую-то вероятность, что этим летом будет какое-то предложение из Европы, которое может всех устроить?
– Я немножко суеверный и, наверное, не буду никаких прогнозов давать. Скажу так, что переговоры идут. Переговоры идут в разных направлениях – начиная от Европы и заканчивая другими континентами. Перевалочного чемпионата не получится, потому что ЦСКА достаточно высоко котирует Матвея и трансферная стоимость там будет достаточно серьезной. Те страны европейские, которые сейчас для нас доступны, – три страны, скажем так.
– Италия, Франция, Испания.
– Да, может быть, Португалия в какой-то степени. «Бенфику» отбрасываем сразу. Остается, ну, может быть, 20 клубов.
– Почему «Бенфику» отбрасываем?
– Проукраинская команда и президент клуба настроен достаточно скептически по поводу сотрудничества с Россией. В этих четырех лигах есть 20 клубов, которые могут платить, из этих 20 клубов, может быть, 10, которые реально готовы платить ту сумму, которую попросит ЦСКА.
– Это больше 15 млн евро?
– Больше 15 млн евро.
– Это то, что ЦСКА зимой обозначал «Фенербахче»?
– Это не зимой было, это было прошлым летом. Зимой был интерес от двух клубов из Саудовской Аравии. В связи с той политической ситуацией, которая сейчас в мире сказывается, может быть, Саудовская Аравия как бридж-трансфер – это достаточно интересная история. Но, мне кажется, было бы вообще идеально, и Матвей с этим согласен, и он сам об этом говорил, и он готов к этому, что, например, какой-то большой топ-клуб платит необходимую сумму, которую ЦСКА запрашивает, и отдает в его в аренду в свой чемпионат или в другой чемпионат европейский, в клуб с меньшими амбициями.
- Кисляк – воспитанник ЦСКА.
- В этом сезоне он провел 27 матчей в РПЛ, забив 5 голов и сделав 5 результативных передач.
- Контракт 20-летнего россиянина с ЦСКА рассчитан до 2028 года.
- Рыночная цена – 20 млн евро.