Раскрыта сумма, которую ЦСКА просит за Кисляка: «Переговоры идут»

Александр Маньяков, агент Матвея Кисляка, допустил возможный уход полузащитника из ЦСКА летом.

– Можешь ли ты дать какую-то вероятность, что этим летом будет какое-то предложение из Европы, которое может всех устроить?

– Я немножко суеверный и, наверное, не буду никаких прогнозов давать. Скажу так, что переговоры идут. Переговоры идут в разных направлениях – начиная от Европы и заканчивая другими континентами. Перевалочного чемпионата не получится, потому что ЦСКА достаточно высоко котирует Матвея и трансферная стоимость там будет достаточно серьезной. Те страны европейские, которые сейчас для нас доступны, – три страны, скажем так.

– Италия, Франция, Испания.

– Да, может быть, Португалия в какой-то степени. «Бенфику» отбрасываем сразу. Остается, ну, может быть, 20 клубов.

– Почему «Бенфику» отбрасываем?

– Проукраинская команда и президент клуба настроен достаточно скептически по поводу сотрудничества с Россией. В этих четырех лигах есть 20 клубов, которые могут платить, из этих 20 клубов, может быть, 10, которые реально готовы платить ту сумму, которую попросит ЦСКА.

– Это больше 15 млн евро?

– Больше 15 млн евро.

– Это то, что ЦСКА зимой обозначал «Фенербахче»?

– Это не зимой было, это было прошлым летом. Зимой был интерес от двух клубов из Саудовской Аравии. В связи с той политической ситуацией, которая сейчас в мире сказывается, может быть, Саудовская Аравия как бридж-трансфер – это достаточно интересная история. Но, мне кажется, было бы вообще идеально, и Матвей с этим согласен, и он сам об этом говорил, и он готов к этому, что, например, какой-то большой топ-клуб платит необходимую сумму, которую ЦСКА запрашивает, и отдает в его в аренду в свой чемпионат или в другой чемпионат европейский, в клуб с меньшими амбициями.