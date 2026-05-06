  • Главная
  • Новости
  • Раскрыта сумма, которую ЦСКА просит за Кисляка: «Переговоры идут»

Раскрыта сумма, которую ЦСКА просит за Кисляка: «Переговоры идут»

6 мая, 11:33
13

Александр Маньяков, агент Матвея Кисляка, допустил возможный уход полузащитника из ЦСКА летом.

– Можешь ли ты дать какую-то вероятность, что этим летом будет какое-то предложение из Европы, которое может всех устроить?

– Я немножко суеверный и, наверное, не буду никаких прогнозов давать. Скажу так, что переговоры идут. Переговоры идут в разных направлениях – начиная от Европы и заканчивая другими континентами. Перевалочного чемпионата не получится, потому что ЦСКА достаточно высоко котирует Матвея и трансферная стоимость там будет достаточно серьезной. Те страны европейские, которые сейчас для нас доступны, – три страны, скажем так.

– Италия, Франция, Испания.

– Да, может быть, Португалия в какой-то степени. «Бенфику» отбрасываем сразу. Остается, ну, может быть, 20 клубов.

– Почему «Бенфику» отбрасываем?

– Проукраинская команда и президент клуба настроен достаточно скептически по поводу сотрудничества с Россией. В этих четырех лигах есть 20 клубов, которые могут платить, из этих 20 клубов, может быть, 10, которые реально готовы платить ту сумму, которую попросит ЦСКА.

– Это больше 15 млн евро?

– Больше 15 млн евро.

– Это то, что ЦСКА зимой обозначал «Фенербахче»?

– Это не зимой было, это было прошлым летом. Зимой был интерес от двух клубов из Саудовской Аравии. В связи с той политической ситуацией, которая сейчас в мире сказывается, может быть, Саудовская Аравия как бридж-трансфер – это достаточно интересная история. Но, мне кажется, было бы вообще идеально, и Матвей с этим согласен, и он сам об этом говорил, и он готов к этому, что, например, какой-то большой топ-клуб платит необходимую сумму, которую ЦСКА запрашивает, и отдает в его в аренду в свой чемпионат или в другой чемпионат европейский, в клуб с меньшими амбициями.

  • Кисляк – воспитанник ЦСКА.
  • В этом сезоне он провел 27 матчей в РПЛ, забив 5 голов и сделав 5 результативных передач.
  • Контракт 20-летнего россиянина с ЦСКА рассчитан до 2028 года.
  • Рыночная цена – 20 млн евро.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1778056763
3 мешка картошки цена Кисляка! Носится по полю, а бессмысленно. Голы пропускаются, матчи проигрываются.
Ответить
Интерес
1778056773
Ну и дураки.Аминь!Амен...
Ответить
Красногвардейчик
1778056857
– Почему «Бенфику» отбрасываем? – Проукраинская команда и президент клуба настроен достаточно скептически по поводу сотрудничества с Россией. В этих четырех лигах есть 20 клубов, которые могут платить, из этих 20 клубов, может быть, 10, которые реально готовы платить ту сумму, которую попросит ЦСКА. ============================= Где то в кромешной темноте села ,,Чiрвонi зiркi,, радостно захлопал в потные ладошки Объедкин)))
Ответить
рылы
1778057099
"президент клуба настроен достаточно скептически по поводу сотрудничества с Россией" насколько я помню, руй кошта вообще уже сидеть должен. на него же уголовку завели за то, что клуб получил деньги от локо за какой-то там трансфер в условиях санкций.
Ответить
FFR
1778057592
Не тянет ваш Кислый на эти суммы. Бенфику отбрасываем...)) Моуру он даром не нужен.
Ответить
SLADE2019
1778058204
Маньяков (ну и дал бог фамилию), насчет Бенфики лукавит. Во-первых, этот клуб не более проукраинский, с позволения сказать, нежели другие из топа, во-вторых, вряд ли (не на что не намекаю, свое мнение пишу), игрок украинского происхождения в проукраинском клубе вызовет резкое отторжение. Другое дело, что Кисляк по весне не впечатляет.
Ответить
Plyash
1778060575
Какая сумма , свят-свят , свихнуться можно , хи-хи .
Ответить
Artemka444
1778060858
Лишь бы комиссию в карман положить А таких как кисляк в топах пруд пруди
Ответить
шахта Заполярная
1778064103
Мое мнение, раскрутили кислого, если уйдет, будет как захарян.
Ответить
Garrincha58
1778066737
Зенит даст 35-40
Ответить
