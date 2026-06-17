«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля

Тренерский штаб «Спартака» планирует привлечь к тренировкам с основным составом несколько молодых игроков.
На первый летний сбор должны поехать три футболиста «Спартака-2» – 18-летний защитник Александр Добродицкий, 18-летний хавбек Иван Сорокин и 16-летний нападающий Павел Полех.
Спартаковцы выйдут из отпуска 21 июня.
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Источник: Metaratings