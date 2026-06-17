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«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля

17 июня, 19:42
6

Тренерский штаб «Спартака» планирует привлечь к тренировкам с основным составом несколько молодых игроков.

На первый летний сбор должны поехать три футболиста «Спартака-2» – 18-летний защитник Александр Добродицкий, 18-летний хавбек Иван Сорокин и 16-летний нападающий Павел Полех.

Спартаковцы выйдут из отпуска 21 июня.

  • В сезоне-2025/26 столичная команда финишировала четвертой в РПЛ, выиграв при этом FONBET Кубок России.
  • 18 июля красно-белые в Нижнем Новгороде поспорят с «Зенитом» за Суперкубок России.

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Источник: Metaratings
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Россия. Премьер-лига Спартак-2 Спартак Добродицкий Александр Сорокин Иван Полех Павел
Комментарии (6)
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рылы
1781714679
позор! (рылы - фас!)
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Император 1
1781717079
Полех перспективный, надеюсь, в товарищеских матчах сыграет и забьёт.
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alefreddy
1781725639
молодежь талантливая
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oyabun
1781754948
Хорошие перспективные футболисты. Очень хотелось бы чтобы пополнили ряды нашей основы.
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