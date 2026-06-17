«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля

Тренерский штаб «Спартака» планирует привлечь к тренировкам с основным составом несколько молодых игроков.

На первый летний сбор должны поехать три футболиста «Спартака-2» – 18-летний защитник Александр Добродицкий, 18-летний хавбек Иван Сорокин и 16-летний нападающий Павел Полех.

Спартаковцы выйдут из отпуска 21 июня.