  • Рэпер Obladaet финансово поддержал клуб Второй лиги, находящийся на грани банкротства

Рэпер Obladaet финансово поддержал клуб Второй лиги, находящийся на грани банкротства

Сегодня, 12:49
1

Российский музыкант Назар Вотяков, более известный под псевдонимом Obladaet, оплатил «Иркутску» выезд на матч с вологодским «Динамо».

34-летний рэпер решил оказать финансовую поддержку команде из родного города.

  • Сообщалось, что «Иркутск» может сняться с чемпионата из-за нехватки денег.
  • Игроки публично просили местный бизнес помочь команде.
  • Они вынуждены работать грузчиками в свободное от тренировок время.
  • Болельщики «Иркутска» открыли сбор денег.
  • Матч с вологодским «Динамо» пройдет в воскресенье, 12 апреля, в 14:00 мск.

Источник: Sport Baza
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Иркутск
Император 1
1775907975
Хороший поступок
Ответить
