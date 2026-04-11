Рэпер Obladaet финансово поддержал клуб Второй лиги, находящийся на грани банкротства

Российский музыкант Назар Вотяков, более известный под псевдонимом Obladaet, оплатил «Иркутску» выезд на матч с вологодским «Динамо».
34-летний рэпер решил оказать финансовую поддержку команде из родного города.
- Сообщалось, что «Иркутск» может сняться с чемпионата из-за нехватки денег.
- Игроки публично просили местный бизнес помочь команде.
- Они вынуждены работать грузчиками в свободное от тренировок время.
- Болельщики «Иркутска» открыли сбор денег.
- Матч с вологодским «Динамо» пройдет в воскресенье, 12 апреля, в 14:00 мск.
Источник: Sport Baza