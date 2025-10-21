Реакция Парфенова на возвращение «Тосно» в профессиональный футбол

Экс-тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал решение клуба из Ленинградской области вернуться в профессиональный футбол после 7-летней паузы.
– Здорово, что команда возвращается и что появилась возможность содержать клуб. Я знаю, что там работают люди, которые с первого дня в клубе.
– Какие цели должен ставить клуб?
– Это нужно спрашивать у руководителей. То, что команда ожила, – уже плюс, дальше все будет зависеть от возможностей.
- Парфенов тренировал команду с 2015 по 2018 год.
- В 2018-м «Тосно» выиграл Кубок России, после чего клуб расформировали.
- Его возродили в 2023 году.
Источник: «Матч ТВ»