Реакция Парфенова на возвращение «Тосно» в профессиональный футбол

Экс-тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал решение клуба из Ленинградской области вернуться в профессиональный футбол после 7-летней паузы.

– Здорово, что команда возвращается и что появилась возможность содержать клуб. Я знаю, что там работают люди, которые с первого дня в клубе.

– Какие цели должен ставить клуб?

– Это нужно спрашивать у руководителей. То, что команда ожила, – уже плюс, дальше все будет зависеть от возможностей.