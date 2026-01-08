Введите ваш ник на сайте
Парфенов высказался о назначении Карседо в «Спартак»

8 января, 08:32
1

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов прокомментировал назначение Хуана Карседо на пост главного тренера красно-белых.

– Подходящий вариант с точки зрения философии спартаковской игры?

– Пока об этом рано говорить. Мы его по большому счету видели только сейчас в Лиге чемпионов, где «Пафос» показывает отличные результаты. Наверное, какие-то условия ставил тренер.

Абсолютно не уверен, что пришел с намерением играть в старый спартаковский футбол. Клуб на это пошел, очевидно, поэтому все под него. Но без кардинального усиления, во всяком случае в ближайшее время. Еще 50 миллионов «Спартак» зимой не потратит. Есть состав, есть, кому играть.

Другое дело, что его приход может смотивировать тех футболистов, которые задумывались об уходе. За полгода должен разобраться, что делать дальше.

– Задачи на остаток сезона перед ним какие должно и нужно ставить?

– Не думаю, что был разговор типа: нам все равно, как закончится чемпионат. Никто этого не поймет. Пока теоретические шансы есть, будут бороться за высокие места.

Руководители на самотек не отпустят. Задача ясна – максимум очков. Плюс Кубок, выиграть который вполне реально.

– Надолго Карседо пожаловал?

– От результата все. Ясно, что весной дергать не будут. Но с первого тура следующего чемпионата спрос будет самый серьезный. Кого ни зови в «Спартак», всегда на чемоданах.

  • Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

Источник: LiveSport.Ru
Россия. Премьер-лига Спартак Парфенов Дмитрий Карседо Хуан Карлос
