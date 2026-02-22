Непомнящий назвал клуб РПЛ, который сделал «закупку на чемпионство»

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий оценил зимнюю трансферную кампанию ЦСКА.

«ЦСКА провел массовую закупку, «Зенит» тоже усилился, «Краснодар» приобрел, все потрудились на рынке. Но не буду гадать, получится ли всем этим футболистам заиграть в новых командах.

ЦСКА когда-то надо было усиливаться, чувствовался дефицит, была тонкая скамейка. Сейчас ЦСКА реально собрался за титулами. Закупка на чемпионство. Хочется, чтобы у «армейцев» всe получилось», – сказал Непомнящий.

Список зимних трансферов ЦСКА можно посмотреть здесь.