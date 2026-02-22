Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Непомнящий назвал клуб РПЛ, который сделал «закупку на чемпионство»

Непомнящий назвал клуб РПЛ, который сделал «закупку на чемпионство»

22 февраля, 01:47
3

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий оценил зимнюю трансферную кампанию ЦСКА.

«ЦСКА провел массовую закупку, «Зенит» тоже усилился, «Краснодар» приобрел, все потрудились на рынке. Но не буду гадать, получится ли всем этим футболистам заиграть в новых командах.

ЦСКА когда-то надо было усиливаться, чувствовался дефицит, была тонкая скамейка. Сейчас ЦСКА реально собрался за титулами. Закупка на чемпионство. Хочется, чтобы у «армейцев» всe получилось», – сказал Непомнящий.

Список зимних трансферов ЦСКА можно посмотреть здесь.

Еще по теме:
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом» 1
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА 2
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Непомнящий Валерий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1771719204
Поживём — увидим, что из этого получится.
Ответить
4епуха
1771737858
А сколько ушло игроков?
Ответить
Главные новости
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
12
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
8
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
18
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
1
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
9
Все новости
Все новости
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
10:49
2
ВидеоРечь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
10:21
1
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
1
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
2
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
9
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
4
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
5
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
28
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
2
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
7
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
6
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
5
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+