Погребняк спрогнозировал, кто весной забьет больше – Дуран или Соболев

Бывший зенитовец Павел Погребняк поделился ожиданиями от новичка команды Джона Дурана.

«Думаю, что Дуран забьет больше [Александра] Соболева. Конкуренция еще никогда никому не мешала. Дуран будет начинать в старте», – сказал Погребняк.