  Погребняк спрогнозировал, кто весной забьет больше – Дуран или Соболев

Погребняк спрогнозировал, кто весной забьет больше – Дуран или Соболев

Вчера, 23:05
3

Бывший зенитовец Павел Погребняк поделился ожиданиями от новичка команды Джона Дурана.

«Думаю, что Дуран забьет больше [Александра] Соболева. Конкуренция еще никогда никому не мешала. Дуран будет начинать в старте», – сказал Погребняк.

  • Колумбийца арендовали у «Аль-Насра» за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.
  • Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
  • В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Погребняк Павел Соболев Александр Дуран Джон
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1771709115
Нино или Алип .
Ответить
boris63
1771720001
Думаю Дивеев.
Ответить
алдан2014
1771746556
Зато дурат в доте никто.гы гы
Ответить
