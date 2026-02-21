Погребняк спрогнозировал, кто весной забьет больше – Дуран или Соболев

Бывший зенитовец Павел Погребняк поделился ожиданиями от новичка команды Джона Дурана.
«Думаю, что Дуран забьет больше [Александра] Соболева. Конкуренция еще никогда никому не мешала. Дуран будет начинать в старте», – сказал Погребняк.
- Колумбийца арендовали у «Аль-Насра» за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.
- Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
- В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»