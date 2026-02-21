Быстров впервые объяснил, почему отказал «Ливерпулю»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров рассказал, что им интересовались в АПЛ.
– У тебя были возможности поехать за границу?
– Были.
– И ты сожалеешь, что не получилось?
– Нет. Никогда в жизни не хотел уйти. В Англию только звали, по-моему, в «Спартаке» в порядке сезон отыграл и был, по-моему, кто-то, «Астон Вилла», «Ливерпуль». Там прямо пошли разговоры, я сказал: «Нет».
– Как можно не хотеть поехать играть за «Ливерпуль»?
– Я же сказал, что никогда не хотел уйти в Европу. Никогда не было такой мысли.
- Больше всего матчей в карьере Быстров провел за родной «Зенит».
- С командой он дважды становился чемпионом.
- Быстров завершил карьеру в 2018 году.
Источник: Спортс