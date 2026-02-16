Быстров – о Сперцяне и Кордобе: «Какой смысл уходить в европейское говно?»

Владимир Быстров считает, что Эдуарду Сперцяну и Джону Кордобе стоит уходить из «Краснодара» только ради топ-клуба Европы.

«Идеальный вариант – сохранить своего лучшего игрока, лучшего нападающего нашего чемпионата. «Краснодар» всe правильно сделал, что не продал Кордобу за 30 миллионов.

Отдали ли бы они его за 100 миллионов? Не всe в деньги упирается. Иногда просто хочется выиграть чемпионство. «Краснодар» решил, что пока они идут на первом месте, нет смысла продавать лидеров в лице Кордобы, Сперцяна.

Они играют в команде-чемпионе нашей страны! Какой смысл уходить в какое-то европейское говно, которое идeт на 15-м месте в своeм чемпионате?!

Сперцян – свой воспитанник, который принeс уже чемпионство. Он на ведущих ролях в родном клубе, приносит ему пользу. Я считаю, это намного важнее, чем в какой-то «Лидс» ехать.

Его же не рассматривает топ-клуб. Сидеть там и непонятно за что играть... Нельзя сравнивать лидера РПЛ и этот клуб», – сказал Быстров.