Быстров – о Сперцяне и Кордобе: «Какой смысл уходить в европейское говно?»

Владимир Быстров считает, что Эдуарду Сперцяну и Джону Кордобе стоит уходить из «Краснодара» только ради топ-клуба Европы.
«Идеальный вариант – сохранить своего лучшего игрока, лучшего нападающего нашего чемпионата. «Краснодар» всe правильно сделал, что не продал Кордобу за 30 миллионов.
Отдали ли бы они его за 100 миллионов? Не всe в деньги упирается. Иногда просто хочется выиграть чемпионство. «Краснодар» решил, что пока они идут на первом месте, нет смысла продавать лидеров в лице Кордобы, Сперцяна.
Они играют в команде-чемпионе нашей страны! Какой смысл уходить в какое-то европейское говно, которое идeт на 15-м месте в своeм чемпионате?!
Сперцян – свой воспитанник, который принeс уже чемпионство. Он на ведущих ролях в родном клубе, приносит ему пользу. Я считаю, это намного важнее, чем в какой-то «Лидс» ехать.
Его же не рассматривает топ-клуб. Сидеть там и непонятно за что играть... Нельзя сравнивать лидера РПЛ и этот клуб», – сказал Быстров.
- 25-летний Сперцян в этом сезоне забил 9 голов и сделал 13 ассистов в 25 матчах. Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- 32-летний Кордоба в этом сезоне забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 24 матчах. Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.