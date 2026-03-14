«Ливерпуль» готов заплатить 120 миллионов за двух игроков «Реала»

«Ливерпуль» хочет усилить состав двумя футболистами «Реала».
Клуб АПЛ заинтересован в центральном защитнике Дине Хейсене и хавбеке Эдуардо Камавинга.
За испанца «Ливерпуль» готов заплатить 70 миллионов евро, за француза – 50 миллионов.
«Реал», возможно, попытается включить в потенциальную сделку Доминика Собослаи.
- Хейсен в этом сезоне забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 29 матчах.
- В активе Камавинга 2+1 в 31 игре.
- Дин проводит первый год в «Реале», Эдуардо выступает за клуб с августа 2021-го.
Источник: TeamTalk