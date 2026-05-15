АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» Эмери (2:4), бирмингемцы вышли в ЛЧ

«Астон Вилла» в 37-м туре АПЛ обыграла дома «Ливерпуль». Зрители увидели шесть голов.

Бирмингемцы занимают четвертое место в таблице. «Ливерпуль» отстает на три очка, идя пятым.

Команда Эмери гарантировала попадание в ЛЧ в следующем сезоне, независимо от результата в финале Лиги Европы.

Впереди у «Астон Вилла» финал Лиги Европы.