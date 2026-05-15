АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» Эмери (2:4), бирмингемцы вышли в ЛЧ

«Астон Вилла» в 37-м туре АПЛ обыграла дома «Ливерпуль». Зрители увидели шесть голов.
Бирмингемцы занимают четвертое место в таблице. «Ливерпуль» отстает на три очка, идя пятым.
Команда Эмери гарантировала попадание в ЛЧ в следующем сезоне, независимо от результата в финале Лиги Европы.
Впереди у «Астон Вилла» финал Лиги Европы.
Англия. Премьер-лига. 37 тур
Астон Вилла - Ливерпуль - 4:2 (1:0)
Голы: 1:0 - М. Роджерс, 42; 1:1 - В. ван Дейк, 52; 2:1 - О. Уоткинс, 57; 3:1 - О. Уоткинс, 73; 4:1 - Д. МакГинн, 89; 4:2 - В. ван Дейк, 90+2.
