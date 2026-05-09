АПЛ. «Челси» прервал серию из 6 поражений подряд, сыграв вничью с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» и «Челси» поделили очки в 36-м туре чемпионата Англии.
Команды сыграли вничью на «Энфилде», обменявшись голами до перерыва.
Забитыми мячами отличились Райан Гравенберх и Энцо Фернандес.
«Челси» прервал серию из шести поражений подряд в АПЛ. Лондонцы занимают 9-е место в таблице лиги.
«Ливерпуль» с 59 очками замыкают топ-4 Премьер-лиги с отрывом от «Астон Виллы» лишь на один балл.
Англия. Премьер-лига. 36 тур
Ливерпуль - Челси - 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 - Р. Гравенберх, 6; 1:1 - Э. Фернандес, 35.
