АПЛ. «Челси» прервал серию из 6 поражений подряд, сыграв вничью с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» и «Челси» поделили очки в 36-м туре чемпионата Англии.

Команды сыграли вничью на «Энфилде», обменявшись голами до перерыва.

Забитыми мячами отличились Райан Гравенберх и Энцо Фернандес.

«Челси» прервал серию из шести поражений подряд в АПЛ. Лондонцы занимают 9-е место в таблице лиги.

«Ливерпуль» с 59 очками замыкают топ-4 Премьер-лиги с отрывом от «Астон Виллы» лишь на один балл.