Венгер поздравил Аршавина с 45-летием: «Великий футболист!»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поздравил с днем рождения Андрея Аршавина. Экс-капитану сборной России сегодня исполнилось 45 лет.

«Желаю Аршавину счастливого дня рождения, отличного празднования и всего самого наилучшего!

Конечно, он был запоминающимся игроком для меня и «Арсенала». Великий футболист!» – сказал Венгер.