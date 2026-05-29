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Венгер поздравил Аршавина с 45-летием: «Великий футболист!»

29 мая, 13:31
4

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поздравил с днем рождения Андрея Аршавина. Экс-капитану сборной России сегодня исполнилось 45 лет.

«Желаю Аршавину счастливого дня рождения, отличного празднования и всего самого наилучшего!

Конечно, он был запоминающимся игроком для меня и «Арсенала». Великий футболист!» – сказал Венгер.

  • Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
  • Он провел 144 официальных матча, в которых забил 31 гол и отдал 45 результативных передач.
  • 21 апреля 2009 года Аршавин забил 4 гола в матче против «Ливерпуля» (4:4) на «Энфилде».

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Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Аршавин Андрей Венгер Арсен
Комментарии (4)
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Айболид
1780051738
Понятно ? И не хрюкать тут !
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гууд
1780055863
согласен! жаль он голову потерял, а так бы мог и в барсе поиграть чутка)
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Прокс
1780057168
Комментарий скрыт модератором
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Секстан
1780080808
Аршавиных, на данный момент нет. Жаль. Был лучшим в нашем футболе не уступая европейцам.
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