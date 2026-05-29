Венгер поздравил Аршавина с 45-летием: «Великий футболист!»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поздравил с днем рождения Андрея Аршавина. Экс-капитану сборной России сегодня исполнилось 45 лет.
«Желаю Аршавину счастливого дня рождения, отличного празднования и всего самого наилучшего!
Конечно, он был запоминающимся игроком для меня и «Арсенала». Великий футболист!» – сказал Венгер.
- Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
- Он провел 144 официальных матча, в которых забил 31 гол и отдал 45 результативных передач.
- 21 апреля 2009 года Аршавин забил 4 гола в матче против «Ливерпуля» (4:4) на «Энфилде».
Источник: Sport24