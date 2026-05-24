Гвардиола объяснил уход из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение уйти из клуба по окончании сезона.
«Какое-то время не буду тренировать. Это точно. Уверяю, если бы у меня были силы, я бы остался с ними [с командой]. Будь по-другому, я бы все еще был здесь. Честно говоря, я заслуживаю отдыха», – сказал Гвардиола.
Контракт испанца с «Манчестер Сити» был рассчитан до июня 2027 года.
- Он возглавляет «горожан» с 2016 года.
- Сегодня подопечные Гвардиолы проведут последний матч в сезоне – против «Астон Виллы» дома в 38-м туре АПЛ. Начало в 18:00 мск.
