  • Гвардиола объяснил потерю очков «Сити» в матче с «Эвертоном»

Гвардиола объяснил потерю очков «Сити» в матче с «Эвертоном»

5 мая, 08:18
1

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги гостевого матча 35-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:3).

«Хорошая игра. Мы провели выдающийся первый тайм. Это было очень сложно, учитывая их физику. Во втором тайме они прибавили. Мы не так хорошо контролировали ситуацию и пропустили гол. После этого они стали демонстрировать настоящую английскую игру, очень агрессивно действовать при единоборствах.

Но в целом мы показали действительно хорошую игру. Это непросто, потому что они хорошо обороняются вдесятером и играют на контратаках благодаря качествам Бету и Дьюсбери-Холла. Пока все не закончится, мы будем продолжать работать. С «Эвертоном» всегда сложно играть на выезде, и я отдаю должное их хладнокровию и агрессии.

Это лучше, чем поражение. Мы играли на победу. Это просто показывает, что мы за команда. Мы старались, и у нас получилось [отыграться].

[Ситуация в борьбе за чемпионство] не в наших руках. Раньше все было в наших руках. Теперь – нет. Мы должны сделать то, что зависит от нас, в четырех оставшихся матчах Премьер-лиги. С «Брентфордом» все будет примерно так же. Посмотрим, что получится.

[Об ударе Майклом Кина по ноге Жереми Доку и решении судьи ограничится желтой карточкой]. Ваши эксперты могут это разобрать», – сказал Гвардиола.

  • Голы у «Манчестер Сити» забили Жереми Доку на 43-й и 90+7-й минутах и Эрлинг Холанд на 83-й. У «Эвертона» отличился Тьерно Барри на 68-й и 81-й минутах, а также Джейк О'Брайен на 73-й.
  • «Горожане» занимают в АПЛ 2-е место с 71 очком после 34 игр. У лидирующего «Арсенала» 76 очков по итогам 35 встреч.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Эвертон Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
FFR
1777971317
Кажется Ман Сити отдал чемпионство Арсеналу, хотя Арсенал в последний момент может промахнуться, как всегда.
