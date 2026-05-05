Гвардиола объяснил потерю очков «Сити» в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги гостевого матча 35-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:3).
«Хорошая игра. Мы провели выдающийся первый тайм. Это было очень сложно, учитывая их физику. Во втором тайме они прибавили. Мы не так хорошо контролировали ситуацию и пропустили гол. После этого они стали демонстрировать настоящую английскую игру, очень агрессивно действовать при единоборствах.
Но в целом мы показали действительно хорошую игру. Это непросто, потому что они хорошо обороняются вдесятером и играют на контратаках благодаря качествам Бету и Дьюсбери-Холла. Пока все не закончится, мы будем продолжать работать. С «Эвертоном» всегда сложно играть на выезде, и я отдаю должное их хладнокровию и агрессии.
Это лучше, чем поражение. Мы играли на победу. Это просто показывает, что мы за команда. Мы старались, и у нас получилось [отыграться].
[Ситуация в борьбе за чемпионство] не в наших руках. Раньше все было в наших руках. Теперь – нет. Мы должны сделать то, что зависит от нас, в четырех оставшихся матчах Премьер-лиги. С «Брентфордом» все будет примерно так же. Посмотрим, что получится.
[Об ударе Майклом Кина по ноге Жереми Доку и решении судьи ограничится желтой карточкой]. Ваши эксперты могут это разобрать», – сказал Гвардиола.
- Голы у «Манчестер Сити» забили Жереми Доку на 43-й и 90+7-й минутах и Эрлинг Холанд на 83-й. У «Эвертона» отличился Тьерно Барри на 68-й и 81-й минутах, а также Джейк О'Брайен на 73-й.
- «Горожане» занимают в АПЛ 2-е место с 71 очком после 34 игр. У лидирующего «Арсенала» 76 очков по итогам 35 встреч.