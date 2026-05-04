Челестини обвинили в травме одного из лидеров ЦСКА

4 мая, 23:02
4

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев еще раз раскритиковал работу экс-тренера команды Фабио Челестини.

В частности, он обвинил швейцарского специалиста в травме Кирилла Глебова, выбывшего на три-четыре недели из-за повреждения двуглавой мышцы бедра.

«Очень даже правильно [что Челестини уволили]. Надо было раньше его к чертовой матери увольнять, после первого круга.

Я видел, что ребята мучаются с ним. Они не играют в футбол, они просто выполняют свои функциональные обязанности. Он их разучил играть в футбол. Я даже не могу объяснить, почему такое получается.

И Обляков, и Кисляк играют недостаточно профессионально. Он их закомплексовал. Они не знают, что делать на футбольном поле. Они не импровизируют. Они просто передают мяч друг другу – и все.

Еще молодого нашего сломали – самого главного бегунка, Глебова. Как так можно? Его настолько нагружать. Берет мяч и с ним бежит через поле метров 30, когда должен на другом конце поля просто стоять отдыхать и ждать, когда ему принесут мяч.

И тогда он должен исполнять свои обязанности: обыграть противника со своей скоростью и создать опасное положение. А он, бедный, добывает мяч, потом бежит с ним 30 метров – вот и результат, получил травму.

Это очень большая нагрузка для молодого парня. Я очень доволен тем, что Челестини убрали», – сказал Пономарев.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
  • В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.

Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Глебов Кирилл Челестини Фабио Пономарев Владимир
Комментарии (4)
odessakmv
1777925119
у старика крепчал маразм по мере опустошения очередной 0,5...
Ответить
Интерес
1777925558
Со времён предпоследнего титула мы не видели такую содержательную и интересную игру ЦСКА, как тура до 12 в прошлом году.Когда сам Челестини начал проявлять тревогу,видя, что силы команды иссякают.Вот и "помощь"подоспела :Гонду(а руководители ЦСКА не в курсе истории неудачного пребывания аргентинцев в команде были?),Баринова(разрушившего слаженную игру в центре поля), Колова(о котором его ходатаи до сих пор так и слова доброго не нашли, ибо их нет), да непонятного Рейса.Который вроде и футболист, а иногда засомневаешься. Тут вы сработали с Челестини "слаженно"...
Ответить
Бумбраш
1777955481
Если набиулина вновь поднимет ключевую ставку, обязательно обвините челестини
Ответить
andr45
1777962025
Насколько же игроки ЦСКА благороднее и чище всех этих бывших и экс, а также прочей щелкоперской мрази. АКИНФЕЕВ Спасибо, мистер! Хочу поблагодарить Фабио и весь тренерский штаб за работу. Спасибо, что приняли команду в непростой момент, спасибо за Суперкубок, спасибо за яркие матчи! ОБЛЯКОВ «Было хорошее время.Да, что‑то не получилось. Спасибо вам за работу, было приятно. Мы для себя тоже что‑то новое почерпнули. В плане тренировочного процесса, мышления. И за это мы вам все благодарны» КИСЛЯК «Вы многое дали и многому научили, всегда верили в нас!» ГЛЕБОВ «Спасибо, что вывели меня на новый уровень» ЛУКИН: «Спасибо Челестини и тренерскому штабу за доверие»
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
