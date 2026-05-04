Челестини обвинили в травме одного из лидеров ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев еще раз раскритиковал работу экс-тренера команды Фабио Челестини.

В частности, он обвинил швейцарского специалиста в травме Кирилла Глебова, выбывшего на три-четыре недели из-за повреждения двуглавой мышцы бедра.

«Очень даже правильно [что Челестини уволили]. Надо было раньше его к чертовой матери увольнять, после первого круга.

Я видел, что ребята мучаются с ним. Они не играют в футбол, они просто выполняют свои функциональные обязанности. Он их разучил играть в футбол. Я даже не могу объяснить, почему такое получается.

И Обляков, и Кисляк играют недостаточно профессионально. Он их закомплексовал. Они не знают, что делать на футбольном поле. Они не импровизируют. Они просто передают мяч друг другу – и все.

Еще молодого нашего сломали – самого главного бегунка, Глебова. Как так можно? Его настолько нагружать. Берет мяч и с ним бежит через поле метров 30, когда должен на другом конце поля просто стоять отдыхать и ждать, когда ему принесут мяч.

И тогда он должен исполнять свои обязанности: обыграть противника со своей скоростью и создать опасное положение. А он, бедный, добывает мяч, потом бежит с ним 30 метров – вот и результат, получил травму.

Это очень большая нагрузка для молодого парня. Я очень доволен тем, что Челестини убрали», – сказал Пономарев.