Пономарев – тренеру РПЛ: «Зачем ты ведешь себя так, дурила?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев назвал главное разочарование сезона РПЛ среди тренеров.

«Меня очень разочаровал Андрей Талалаев. Я ему хотел лично позвонить. Он же был хорошем парнем, а теперь поссорился со всеми.

Всe футбольное сообщество настроил против себя. С друзьями своими некрасиво поступил. Он вообще не прав. Зачем переходить на оскорбления?

Обыграл ты ЦСКА, «Спартак», команда почти в призeрах идeт, и тут такой фортель выдаeт. Надо скромнее себя вести, достойно. Поэтому «Балтика» полетела с горы вниз в конце чемпионата.

После этого сезона у меня изменилось к нему отношение. Он не прав. Я был в хороших отношениях с ним. Я со многими великими тренерами работал: Бесков, Соловьeв, Якушин. Ни один из них не позволял себе такого хамства.

Талалаева могло уважать всe футбольное сообщество. Потому что он молодец, что с такой командой достиг таких высот, но своими действиями всe перечеркнул. Он для меня главное разочарование.

Надо поставить мозги на место. Зачем ты ведeшь себя так, дурила? Надо, наоборот, вести себя аккуратно, скромно, достойно. Поблагодарили соперников, судей, игроков. Вот тогда будут уважать, а сейчас он потерял всe уважение», – сказал Пономарев.