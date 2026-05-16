ЦСКА дали совет, кого назначить постоянным тренером

Вчера, 09:27
2

Издание «МЯЧ RU» считает, что ЦСКА должен сохранить Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера.

«Игдисамов – отличный вариант для ЦСКА. Нужно дать шанс.

Несмотря на то, что Дмитрий Игоревич провел всего две игры будучи главным тренером первой команды, он уже заслужил респект в некоторых моментах.

Во-первых, подкупает сумасшедшая уверенность. На пресс-конференции после поражения от «Спартака» Игдисамов вел себя очень спокойно, рассудительно, не убегал от вопросов и не добавлял воды, как дон Фабио. Местами даже пафосно покачивался на стуле. В его действиях есть конкретика, он знает куда идет и не боится осуждения от журналистов.

Во-вторых, при нем наконец-то задвигались российские игроки. Мы уже писали про просадку по статистике абсолютно всех лидеров, так вот – в матче с «НН» и «Спартаком» чаще начали обострять и напоминать себя прежних Обляков, Круговой и Кисляк + старается Баринов.

В-третьих, радует стремление использовать молодежь. Пока что Гонду, Алвес, Попович, Кармо не оправдывают ожиданий. Так и зачем их ставить? Также считает и Игдисамов. Теперь в старте слева выходит Бандикян, а на замену – перспективный Фиров.

При Дмитрие Игоревиче ЦСКА впервые с сентября 2025-го одержал волевую победу. Его методы пока работают.

Может, все же стоит дать шанс на следующий сезон», – написали аналитики.

  • ЦСКА 4 мая уволил Фабио Челестини, назначив вместо него Дмитрия Игдисамова.
  • Сообщалось, что армейцы также рассматривают кандидатуры Ненада Бьелицы и Ролана Гусева.
  • ЦСКА идет в РПЛ на 5-м месте.

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игдисамов Дмитрий
Комментарии (2)
Красногвардейчик
1778916044
Я тоже считаю что ЦСКА не нужны Шварцы и Лички
AL51
1778919969
У Игдисамова нет лицензии, чтобы быть главным тренером.
