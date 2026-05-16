Рабинер определил, кто выиграет сезон РПЛ

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер дал прогноз на 30-й тур РПЛ.
Писатель обозначил, что «Зенит» победит «Ростов» со счетом 2:1, а «Краснодар» разгромит «Оренбург» со счетом 3:0.
При таком раскладе чемпионом станет «Зенит».
- В РПЛ за тур до финиша лидирует «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- На два очка от «Зенита» отстает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи». Последние досрочно вылетели из РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Футбольные болтуны»