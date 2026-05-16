Матч «Ростов» – «Зенит» обслужит судья из Москвы и другие назначения

Российский футбольный союз опубликовал список арбитров, которые будут работать на играх заключительного тура Премьер-лиги.

Потенциально чемпионский матч между «Ростовом» и «Зенитом» доверили москвичу Сергею Карасеву.

Все встречи 30-го тура РПЛ начнутся в воскресенье, 17 мая, в 18:00 мск.

«Ростов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Гвардис.

«Крылья Советов» – «Акрон»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Юрий Баскаков.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Артем Чистяков, помощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин» – «Пари НН»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Динамо»: судья – Никита Новиков, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Андрей Иванов.

«Динамо Мх» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи» – «Ахмат»: судья – Станислав Матвеев, помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.