  Матч «Ростов» – «Зенит» обслужит судья из Москвы и другие назначения

Матч «Ростов» – «Зенит» обслужит судья из Москвы и другие назначения

16 мая, 11:47
28

Российский футбольный союз опубликовал список арбитров, которые будут работать на играх заключительного тура Премьер-лиги.

Потенциально чемпионский матч между «Ростовом» и «Зенитом» доверили москвичу Сергею Карасеву.

Все встречи 30-го тура РПЛ начнутся в воскресенье, 17 мая, в 18:00 мск.

«Ростов»«Зенит»: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Гвардис.

«Крылья Советов»«Акрон»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Юрий Баскаков.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Артем Чистяков, помощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин»«Пари НН»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика»«Динамо»: судья – Никита Новиков, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Андрей Иванов.

«Динамо Мх»«Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи»«Ахмат»: судья – Станислав Матвеев, помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

«Краснодар»«Оренбург»: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.

Источник: сайт РФС
DMитрий
1778922108
«Ростов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ВАР – Павел Кукуян. А вот и результат работы "друзей". Кто бы сомневался! Значит придется 13-и игрокам противостоять.
Desma
1778922340
Специально Карася заслали в Ростов, чтобы тот создал "нужную" атмосферу на поле. Его надо было в Краснодар отправить бычков усмирять.
волчарик
1778922608
Карасев? Который в игре с Краснодаром ошибочно Педро удалил. Да еще Кукуян на вар. Ну и кто интересно платит?
Номэд
1778922922
Бом.жи недовольны кукуяном, который им же и раздаёт левые пенали. Как и карась тоже...
волчарик
1778923415
В другой игре за золото Прокопов. Cудит в рпл с весны 6 игр. Удивительно на такую игру. Подозреваю без скандалов не обойдется.
NewLife
1778924623
Кукурась подтверждает первое место синита !! ))) Троекратное УРА, встаем и поем гимн))) За РФС не чокаясь)))
Литейный 4 (returned)
1778925555
Решили подключить судейский корпус, чтобы Зенит проиграл. Много кровушки Зениту попили Карась с Кукуяном. А мы назло всем свинско коровьим неадекватам станем чемпионами. Зенит чемпион! И не хрюкать тут! Гыгыгы
TOMSON
1778931809
А вы думали интрига закончилась?
Max-Min-vkontakte
1778934144
уважение болельщикам "быков" - никто не ноет..)
MaxRnD
1778938795
Походу у чрезмерно страдающих по поводу назначения Карасёва память отшибло напрочь ! https://bombardir.ru/online/122424-fc-zenit-fc-rostov-2019-2020 Причём второй пенальти в ворота Ростова пробивался 3-и раза !!!
