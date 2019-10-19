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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ростов
Зенит - Ростов: обзор матча 19 октября 2019
Зенит
19.10.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
6 : 1
Завершен
Ростов
14'
А. Дзюба (П)
20'
А. Дзюба
44'
С. Азмун
61'
В. Караваев
80'
А. Дзюба (П)
90+1'
В. Барриос
83'
Р. Еременко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ростов
ГОЛ! 6:1!
В. Барриос
Пас отдал
С. Азмун
90'
+1
Замена
️️️️
А. Ерохин
85'
Замена
А. Ерохин
️️️️
С. Дриусси
85'
Желтая карточка
Б. Иванович
84'
83'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Р. Еременко
Желтая карточка
Б. Иванович
82'
80'
Желтая карточка
Е. Чернов
ГОЛ с пенальти! 5:0!
А. Дзюба
80'
79'
Желтая карточка
Е. Чернов
78'
Желтая карточка
Д. Чистяков
Замена
️️️️
А. Сутормин
78'
Замена
А. Сутормин
️️️️
М. Оздоев
78'
77'
Замена
️️️️
Б. Сигурдарсон
77'
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
Э. Шомуродов
Замена
Д. Кузяев
️️️️
О. Шатов
73'
Замена
️️️️
Д. Кузяев
71'
65'
Замена
А. Саплинов
️️️️
А. Ионов
64'
Замена
️️️️
А. Саплинов
63'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
И. Попов
62'
Замена
️️️️
Б. Зайнутдинов
ГОЛ! 4:0!
В. Караваев
Пас отдал
А. Дзюба
61'
Желтая карточка
Д. Сантос
58'
Желтая карточка
В. Барриос
56'
ГОЛ! 3:0!
С. Азмун
Пас отдал
А. Дзюба
44'
20'
Желтая карточка
Р. Еременко
ГОЛ! 2:0!
А. Дзюба
Пас отдал
В. Караваев
20'
19'
Желтая карточка
Р. Еременко
Желтая карточка
М. Оздоев
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Дзюба
14'
13'
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Ростов
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
55
Александр Саплинов
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
4-1-2-1-2
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
44
Ракицкий
20
Иванович
15
Караваев
5
Барриос
27
Шатов
21
Оздоев
9
Дриусси
22
Дзюба
20
Азмун
4-1-2-2-1
23
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
6
Хаджикадунич
23
Чернов
17
Норманн
71
Попов
26
Еременко
11
Ионов
19
Байрамян
14
Шомуродов
21
Оздоев
11
Сутормин
11
Сутормин
21
Оздоев
27
Шатов
14
Кузяев
14
Кузяев
27
Шатов
9
Дриусси
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Дриусси
11
Ионов
55
Саплинов
55
Саплинов
11
Ионов
71
Попов
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
71
Попов
14
Шомуродов
16
Сигурдарсон
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
Остались в запасе
Зенит
Ростов
99
Андрей Лунев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
7
Кирилл Маляров
ПЗ
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
22
Данила Прошляков
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
22
Данила Прошляков
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Зенит - Ростов
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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