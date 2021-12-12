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Алексей Козлов
Алексей Козлов
Завершил карьеру
25 декабря 1986 (39)
#34 | Защитник
186 см | 78 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Краснодар» выпустил на матч с «Нижним Новгородом» Якимова, Сперцяна, Кривцова; Нигматуллин, Козлов, Балай – в составе нижегородцев
2021.12.12 18:40
3
Нигматуллин, Козлов, Шарипов – в старте «Нижнего Новгорода»; Хакшабанович, Хвича, Дрейер появятся с первых минут у «Рубина»
2021.12.05 16:04
Нигматуллин, Козлов, Берковский – в старте «Нижнего Новгорода»; Бейл, Зиньковский, Сергеев выйдут у «Крыльев Советов»
2021.11.28 13:08
1
34-летний Козлов – лучший бомбардир-защитник в сезоне РПЛ
2021.11.21 08:35
2
Бейл, Зиньковский, Сергеев – в основе «Крыльев Советов»; Козлов, Могилевец, Ткачук сыграют у «Нижнего Новгорода»
2021.10.17 15:37
Боков, Фернандес, Дзагоев – в основе ЦСКА на матч с «Нижним Новгородом»; Козлов, Миладинович, Берковский сыграют у нижегородцев
2021.10.10 11:46
Нигматуллин, Козлов, Бумаль сыграют с первых минут у «Нижнего Новгорода»; Новосельцев, Степанов, Ткачев – в основе «Арсенала»
2021.09.19 15:35
Лаксальт, Макаров, Захарян – в основе «Динамо» на матч с «Нижним Новгородом»; Кержаков выпустил Нигматуллина, Козлова, Эннина
2021.09.12 17:44
1
Нигматуллин, Козлов, Гоцук выйдут с первых минут у «Нижнего Новгорода»; Семин выставил Баштуша, Осипенко, Хаджикадунича
2021.08.22 17:10
Кутепов, Хендрикс, Мирзов – в основе «Спартака» на матч с «Нижним Новгородом»; Кержаков выставил Нигматуллина, Козлова, Балая
2021.08.07 19:11
19
Кулаков, Железнов, Бикфалви – в старте «Урала» на матч с «Нижним Новгородом»; Кержаков выпустил Нигматуллина, Козлова, Сапету
2021.08.01 16:35
2
Фото
Экс-защитник «Ростова» Козлов перешел в «Нижний Новгород»
2021.07.09 17:40
3
«Чемпионат»: бывший защитник «Ростова» Козлов близок к переходу в «Нижний Новгород»
2021.06.26 01:20
«Торпедо» может подписать экс-защитника «Ростова» Козлова
2021.06.21 08:54
Алланазаров: «Ростов» продлил контракт с Козловым и вскоре переподпишет Зайнутдинова»
2020.05.25 17:31
1
«Уфа» заинтересована в участнике ЧМ-2014 Козлове
2019.06.27 06:30
2
«Динамо» продлило контракт с Рыковым
2018.12.23 07:50
4
Хохлов: «В Кубке одна ошибка может определить исход. Мы ее допустили и проиграли»
2018.10.26 07:30
1
Козлов верит, что Панченко быстро восстановится после травмы колена
2017.09.18 09:17
3
Защитник «Динамо» рассчитывает на вызов в сборную России
2017.03.24 08:14
4
Муравьев: «Продажа «Кубанью» Попова в «Спартак» – самая прозрачная сделка клуба»
2016.10.14 18:54
2
Алексей Козлов вернулся в общую группу «Динамо»
2016.09.15 14:51
1
«Динамо» планирует сохранить Ионова, Денисова и Козлова в ФНЛ
2016.06.06 17:42
14
Кобелев: «Завтра Денисов и Козлов вернутся в общую группу»
2016.04.14 21:47
Козлов выбыл из строя на месяц
2016.03.16 19:41
1
Козлов: «Погребняк в «Динамо» как свой»
2015.09.05 17:52
Козлов: «От меня требуется закрывать фланг и подключаться к атакам»
2015.08.09 12:30
2
Денисов и Козлов тренировались с «Динамо», М'Вила и Дьяков отсутствовали
2015.07.14 13:35
36
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