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    Алексей Козлов - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Алексей
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Козлов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 декабря 1986 (36 лет)
    Рост 186
    Вес 78
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 22 4 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    13.05.2022 1' -84' Сочи (Сочи) 0:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    07.05.2022 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:1 Ахмат (Грозный)
    02.05.2022 1' -90' Арсенал (Тула) 2:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    23.04.2022 1' -94' Локомотив (Москва) 2:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    90'
    17.04.2022 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Химки (Химки)
    26.02.2022 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Урал (Екатеринбург)
    12.12.2021 1' -90' Краснодар (Краснодар) 0:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    05.12.2021 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Рубин (Казань)
    28.11.2021 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    19.11.2021 1' -72' Зенит (Санкт-Петербург) 5:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    39'
    17.10.2021 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    02.10.2021 1' -90' Рубин (Казань) 0:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    35'
    27.09.2021 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:2 ЦСКА (Москва)
    19.09.2021 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:3 Арсенал (Тула)
    86'
    12.09.2021 1' -90' Динамо (Москва) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    27.08.2021 1' -90' Химки (Химки) 1:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    35'
    22.08.2021 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    14.08.2021 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:2 Уфа (Уфа)
    07.08.2021 1' -90' Спартак (Москва) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    16'
    01.08.2021 1' -90' Урал (Екатеринбург) 1:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    26.07.2021 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Сочи (Сочи)
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