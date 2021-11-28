|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|22
|4
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|13.05.2022
|1' -84'
|Сочи (Сочи)
|0:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|07.05.2022
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:1
|Ахмат (Грозный)
|02.05.2022
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|2:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|23.04.2022
|1' -94'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|90'
|17.04.2022
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Химки (Химки)
|26.02.2022
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Урал (Екатеринбург)
|12.12.2021
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|0:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|05.12.2021
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Рубин (Казань)
|28.11.2021
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|19.11.2021
|1' -72'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|5:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|39'
|17.10.2021
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|02.10.2021
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|35'
|27.09.2021
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|19.09.2021
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:3
|Арсенал (Тула)
|86'
|12.09.2021
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|27.08.2021
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|35'
|22.08.2021
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|14.08.2021
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:2
|Уфа (Уфа)
|07.08.2021
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|16'
|01.08.2021
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|26.07.2021
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Сочи (Сочи)