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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Урал
Нижний Новгород - Урал: обзор матча 26 февраля 2022
Нижний Новгород
26.02.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Урал
78'
Н. Калинский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Урал
90'
+4
Желтая карточка
И. Помазун
Замена
П. Карасев
️️️️
Р. Эннин
90'
+1
90'
Желтая карточка
А. Мамин
87'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Д. Мишкич
87'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
А. Егорычев
82'
Замена
Ч. Магомадов
️️️️
Э. Бикфалви
79'
Желтая карточка
И. Кузьмичев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Калинский
78'
77'
Красная карточка
Л. Гогличидзе
Замена
С. Игбун
️️️️
Н. Каккоев
74'
72'
Замена
А. Евсеев
️️️️
Р. Гаджимурадов
Желтая карточка
В. Александров
66'
56'
Вторая желтая
К. Колесниченко
45'
+1
Желтая карточка
А. Егорычев
38'
Желтая карточка
К. Колесниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
18
Павел Карасев
ОП
17
Илья Берковский
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Нигматуллин
34
Козлов
24
Гоцук
2
Александров
89
Стоцкий
22
Каккоев
78
Калинский
7
Милсон
31
Ткачук
17
Эннин
7
Ларсен
4-1-2-3
1
Помазун
93
Герасимов
63
Кузьмичев
46
Мамин
3
Гогличидзе
8
Августиняк
5
Егорычев
33
Мишкич
10
Гаджимурадов
10
Бикфалви
9
Колесниченко
17
Эннин
18
Карасев
18
Карасев
17
Эннин
22
Каккоев
44
Игбун
44
Игбун
22
Каккоев
10
Бикфалви
95
Магомадов
95
Магомадов
10
Бикфалви
10
Гаджимурадов
94
Евсеев
94
Евсеев
10
Гаджимурадов
33
Мишкич
92
Подберезкин
92
Подберезкин
33
Мишкич
5
Егорычев
14
Железнов
14
Железнов
5
Егорычев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Урал
5
Кирилл Кравцов
ОП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Илья Берковский
АП
Главный тренер
Александр Кержаков
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
7
Александр Юшин
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
5
Кирилл Кравцов
ОП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Илья Берковский
АП
Остались в запасе
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
7
Александр Юшин
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Нижний Новгород - Урал
1
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Александр Кудрявцев
Дополнительные помощники:
VAR – Артём Любимов; AVAR – Илья Елеференко
Резервный судья:
Игорь Низовцев
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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