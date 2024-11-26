Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Денис Ткачук
Денис Ткачук
Завершил карьеру
2 июля 1989 (37)
#31 | Нападающий
176 см | 68 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Ткачук назвал сильнейших легионеров в истории РПЛ
2024.11.26 15:15
Ткачук: «Будучи в «Крыльях», я не видел, что Соболев будет играть в «Спартаке» и «Зените»
2024.09.22 00:51
3
Ткачук ответил, пожалеет ли «Акрон» о трансфере Дзюбы
2024.09.21 12:28
1
Ткачук: «Соболев не сильно талантливый, моментами слишком вспыльчивый»
2024.04.15 10:41
9
«Волгарь» подписал обладателя Кубка России в составе «Зенита»
2023.01.18 12:18
3
Фото
«Кубань» подписала экс-игрока «Зенита»
2022.08.19 22:31
1
Бейл, Зиньковский, Сергеев – в основе «Крыльев Советов»; Козлов, Могилевец, Ткачук сыграют у «Нижнего Новгорода»
2021.10.17 15:37
Фото
Полузащитник «Оренбурга» Ткачук перешел в «Нижний Новгород»
2021.07.01 20:01
2
Sport24: десять представителей «Оренбурга» заразились коронавирусом. Матч Кубка России с «Сочи» под угрозой срыва
2020.10.20 00:19
4
Sport24: «Крылья Советов» не стали продлевать контракты с Яковлевым и Ткачуком. Игроки ищут себе новые клубы
2019.07.01 17:52
1
Экс-игрок «Зенита»: «Глупо спорить, что у «Спартака» самая большая армия болельщиков»
2018.04.28 14:38
15
Ткачук: «В Казани меньше приходили на ЦСКА, чем в Самаре на «Луч» против «Крыльев»
2017.07.09 00:06
3
Ткачук вернулся в «Крылья Советов»
2017.06.29 16:16
8
Ткачук, Билялетдинов и Кулик покинули «Рубин»
2017.06.14 06:54
11
Ткачук за 3,5 миллиона может перейти из «Рубина» в «Краснодар»
2017.05.11 18:12
5
Ткачук: «Очень счастлив, что забил такой важный гол для «Рубина»
2017.04.29 21:14
Видео
Гол Ткачука принес «Рубину» победу над «Локомотивом»
2017.04.29 18:34
РФПЛ. «Локомотив» с минимальным счетом уступил «Рубину»
2017.04.29 18:22
4
Бурлак: «Зуб точили на «Спартак» и вышли с хорошей мотивацией»
2017.02.13 23:33
2
Ткачук: «Уверен, Черчесов четко знает, что нужно исправить»
2016.11.11 09:15
5
В пятницу Ткачук покинет расположение сборной России
2016.11.11 01:55
7
Панченко и Ткачук вызваны в сборную России вместо В. Березуцкого, Фернандеса, Канунникова и Головина
2016.11.06 23:50
22
Рыжиков, Карадениз и Сонг не сыграют с «Читой»
2016.09.21 11:31
2
Видео
«Рубин» – «Урал». Ткачук и Лестьенн принесли хозяевам первую победу в сезоне
2016.09.12 21:33
1
Тренер «Рубина»: «Оздоев, Канунников и Ткачук должны быть в сборной России»
2016.03.30 15:44
5
Чалый: «Рубин» пляшет от результата, от игроков»
2016.03.20 19:23
2
Ткачук: «Поражение «Зенита» в ЛЧ – это плохо для футбольной России»
2016.03.11 23:48
1
Ткачук: «Самое лучшее — это победа над «Зенитом» в Питере»
2016.03.06 06:54
3
Ткачук: «Забитый гол? Мне помог бог»
2016.03.05 20:32
2
Ткачук: «Стремлюсь к тому, чтобы сыграть на Евро-2016 и на ЧМ-2018»
2016.03.01 21:33
1
2
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
Видео
Мелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+