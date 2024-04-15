Ткачук: «Соболев не сильно талантливый, моментами слишком вспыльчивый»

Бывший игрок «Крыльев Советов» Денис Ткачук охарактеризовал своего партнера по самарской команде Александра Соболева.

«Очень настырный, упрямый. Не сказать, что Соболев сильно талантливый. Но большой работоспособностью посмотрите, чего он добился. Саша – молодец.

Моментами он слишком вспыльчивый, есть у него такая черта характера. Возможно, она ему даже в чeм-то помогает», – сказал Ткачук.