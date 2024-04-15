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    • Ткачук: «Соболев не сильно талантливый, моментами слишком вспыльчивый»

    Ткачук: «Соболев не сильно талантливый, моментами слишком вспыльчивый»

    Бывший игрок «Крыльев Советов» Денис Ткачук охарактеризовал своего партнера по самарской команде Александра Соболева.

    «Очень настырный, упрямый. Не сказать, что Соболев сильно талантливый. Но большой работоспособностью посмотрите, чего он добился. Саша – молодец.

    Моментами он слишком вспыльчивый, есть у него такая черта характера. Возможно, она ему даже в чeм-то помогает», – сказал Ткачук.

    • «Спартак» купил Соболева у «Крыльев» в 2020 году за 4,5 миллиона евро.
    • Контракт до 2026 года.
    • В сезоне РПЛ у Соболева 20 матчей, 5 голов, 5 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    DVOK68
    1713167960
    Когда будет играть в чужой штрафной,как в Самаре и в свой первый сезон за Спартак,тогда он силён за счёт своей заряженности на борьбу за мяч,за счёт своей настырности,пусть даже и слегка корявой.А когда как сейчас,пытается из себя "диспетчера"строить,пасы выдавать в центре поля,и там же в обыгрыш идти-это смех и слёзы.Его игра-в штрафной,как и любого классического высокого напа.
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