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    Бурлак: «Зуб точили на «Спартак» и вышли с хорошей мотивацией»

    Защитник «Рубина» Тарас Бурлак прокомментировал итог контрольного матча против «Спартака» (4:2). По словам футболиста, игроки казанского клуба вышли на матча против лидера чемпионата с огромной мотивацией.

    – Мы немножко опоздали с приездом, была пробка, объезжали. Разминались всего 10-15 минут, поэтому начало немного провалили, первые минут двадцать. Потом нашли свою игру. Считаю, что был довольно неплохой матч. Понятно, что «Спартак» много моментов тоже создал, но это сборы. Плюс поле не очень хорошего качества. Главное, что мы выиграли. Всегда приятно выигрывать, тем более, в последнем матче чемпионата мы им очень обидно проиграли. Зуб точили на них и вышли с хорошей мотивацией. Тренер нас приободрил, нашел нужные слова, и мы сыграли хороший матч.

    – Чувствуется, что команда набирает кондиции. Согласны?

    – Понятно, что набираем, но еще легкости, как таковой, не чувствуется. Были довольно сложные нагрузки в последние дни, 16 дней сбор, я уже устал от Ткачука в номере (смеется). Хорошо, что сейчас будет небольшая разгрузка, два-три дня выходных после завтрашней игры. Потом заключительный сбор шесть дней и готовимся к старту, к кубку.

    «Рубин» на данный момент занимает девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ФК «Рубин»

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    13.02.2017 23:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 февраля 2017, 13:00

      Рассмешил Бурлак. При подготовке к сезону надо зубы точить к матчам в чемпионате , а не к контрольным играм , а то так и затупишь до начала сезона. Или он считает, что победа в ничего не значившем , контрольно-подготовительном матче-это реванш за ничью и поражение в чемпионате?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 14 февраля 2017, 00:58

      Молодцы! Спартак - не Чемпион!

      -1
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