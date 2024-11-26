Ткачук назвал сильнейших легионеров в истории РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Ткачук рассказал, каких легионеров считает лучшими в истории РПЛ.

– Халк и Витсель выделялись на фоне остальных?

– Это самые сильные легионеры в истории нашего чемпионата в своих амплуа. Они очень быстро переключаются, всe быстро забывают.

Игра только прошла, а они уже готовятся к следующей. Им некогда расстраиваться или веселиться.

Халк был в «Зените» с 2012 по 2016 год: 148 матчей, 77 голов, 59 ассистов.

Витсель выступал за петербургский клуб с 2012 по 2017 год: 180 матчей, 22 гола, 14 ассистов.

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