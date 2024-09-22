Ткачук: «Будучи в «Крыльях», я не видел, что Соболев будет играть в «Спартаке» и «Зените»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Денис Ткачук вспомнил партнера по самарскому клубу Александра Соболева.

– По Соболеву было видно, что его ждет карьера в российских топ-клубах?

– Честно, мне не было видно, что Соболев будет играть в «Спартаке» и «Зените». Но, во-первых, он хорошо работал. Хорошо себя реализовал – забил за «Крылья Советов» много голов.

Поступило предложение от «Спартака», и он воспользовался шансом. Конечно, сказалась его старательность. И не обошлось без везения.