Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Ткачук: «Будучи в «Крыльях», я не видел, что Соболев будет играть в «Спартаке» и «Зените»

    Ткачук: «Будучи в «Крыльях», я не видел, что Соболев будет играть в «Спартаке» и «Зените»

    Бывший футболист «Крыльев Советов» Денис Ткачук вспомнил партнера по самарскому клубу Александра Соболева.

    – По Соболеву было видно, что его ждет карьера в российских топ-клубах?

    – Честно, мне не было видно, что Соболев будет играть в «Спартаке» и «Зените». Но, во-первых, он хорошо работал. Хорошо себя реализовал – забил за «Крылья Советов» много голов.

    Поступило предложение от «Спартака», и он воспользовался шансом. Конечно, сказалась его старательность. И не обошлось без везения.

    • Соболев летом куплен у «Спартака» «Зенитом» за 10 миллионов евро.
    • За петербуржцев Александр еще не забивал.
    • Ткачук сейчас в «Тюмени».

    Новости по теме
    В Госдуме отреагировали на вручение четырем футболистам грамот от Минобороны РФ 3
    «Зенит» наказали за оскорбления Соболева болельщиками 14
    Четырем футболистам РПЛ вручили грамоты от Минобороны РФ 5
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2024 00:51
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    JIEGEHDA
    1726976492
    Что за ответы . Не было видно что он будет там и там . Но во первых он много забивал и много работал и всё . Во вторых нету . Кто много забивает и хорошо работает где должен быть? Не в топ клубах ли? Хотя там по ходу свои критерии
    Ответить
    Спартачище
    1726979891
    Да он толком последние 2 года и не играет. То на лавке обижается, то на тренях бузит. А на болотах больше желтых чем результативных действий Успехи у него давно только в катках. Тут они прям сошлись с глушенковым, лудоманы убогие
    Ответить
    Garrincha58
    1726983633
    Где этого бездаря откопали уже в Сибири? Как же ты пал....
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+