Ткачук: «Будучи в «Крыльях», я не видел, что Соболев будет играть в «Спартаке» и «Зените»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Денис Ткачук вспомнил партнера по самарскому клубу Александра Соболева.
– По Соболеву было видно, что его ждет карьера в российских топ-клубах?
– Честно, мне не было видно, что Соболев будет играть в «Спартаке» и «Зените». Но, во-первых, он хорошо работал. Хорошо себя реализовал – забил за «Крылья Советов» много голов.
Поступило предложение от «Спартака», и он воспользовался шансом. Конечно, сказалась его старательность. И не обошлось без везения.
- Соболев летом куплен у «Спартака» «Зенитом» за 10 миллионов евро.
- За петербуржцев Александр еще не забивал.
- Ткачук сейчас в «Тюмени».