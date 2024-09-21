Ткачук ответил, пожалеет ли «Акрон» о трансфере Дзюбы

Бывший футболист «Зенита» Денис Ткачук вспомнил шутки Артема Дзюбы.
– Вы не уставали от шуток Артема Дзюбы?
– Нет, мне кажется, никто не устает. Смотря как к нему отнестись. Меня не напрягало.
– Вы не удивлены, что Дзюба до сих пор востребован в РПЛ?
– Он нападающий хорошего уровня. Может быть 0:0 в матче, а потом один навес может превратиться в гол. При таком росте и таком опыте Дзюбы, думаю, что «Акрон» не пожалеет.
- 36-летний Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству голов за сборную России (по 30).
- Контракт с «Акроном» рассчитан до лета.
- Дзюба отметился ассистом в дебютном матче за «Акрон» против «Химок» (3:0).