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    Ткачук ответил, пожалеет ли «Акрон» о трансфере Дзюбы

    Бывший футболист «Зенита» Денис Ткачук вспомнил шутки Артема Дзюбы.

    – Вы не уставали от шуток Артема Дзюбы?

    – Нет, мне кажется, никто не устает. Смотря как к нему отнестись. Меня не напрягало.

    – Вы не удивлены, что Дзюба до сих пор востребован в РПЛ?

    – Он нападающий хорошего уровня. Может быть 0:0 в матче, а потом один навес может превратиться в гол. При таком росте и таком опыте Дзюбы, думаю, что «Акрон» не пожалеет.

    • 36-летний Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству голов за сборную России (по 30).
    • Контракт с «Акроном» рассчитан до лета.
    • Дзюба отметился ассистом в дебютном матче за «Акрон» против «Химок» (3:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.09.2024 12:28
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    Комментарии (1)
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    bobsan
    1726934032
    А когда Ткачук был игроком Зенита?Я только помню на сборах когда то такого игрока с такой фамилией.
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