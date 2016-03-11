Ткачук: «Поражение «Зенита» в ЛЧ – это плохо для футбольной России»

Полузащитник «Рубина» Денис Ткачук заявил, что команда отправляется на выездную игру 20-го тура РФПЛ против «Зенита» в хорошем настроении.

– Едем в Питер за очками. Надеемся дать бой «Зениту». Тем более они потерпели неудачу в матче с «Бенфикой».

– Для тебя этот матч принципиален?

– Главное взять очки. А сам лично готов к любому приему.

– «Зенит» последний матч проиграл, а «Рубин» выиграл – это плюс?

– Конечно! Ехать в Питер с положительными эмоциями сейчас то, что нужно. Все-таки «Зенит» надеялся на выход в четвертьфинал, но они проиграли. Это плохо для футбольной России, — сказал Ткачук.

Матч «Зенит» – «Рубин» состоится в субботу, 12 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.