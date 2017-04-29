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РФПЛ. «Локомотив» с минимальным счетом уступил «Рубину»

29 апреля 2017, 18:22
4

В рамках 26-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле уступил «Рубину». Единственный гол в матче забил Денис Ткачук на 20-й минуте встречи.

Таким образом, «Рубин» вышел на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» – седьмой.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Ткачук, 20.

Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Баринов, Фернандеш (Миранчук, 46), Коломейцев (Галаджан, 63), Фарфан, Ари (Майкон, 46).

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Санчес, Камболов, Набиуллин, Цакташ, М’Вила, Жемалетдинов (Бауэр, 90), Рочина (Махатадзе, 88), Ткачук (Ахметов, 83), Канунников.

Предупреждения: Фарфан, 30; Баринов, 55 – Санчес, 71; Цакташ, 82; Рыжиков, 90.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Ткачук Денис
Комментарии (4)
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185radon
1493480336
Рубин с ума сошел
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185radon
1493480359
Наконец-то победа ✌
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1493481508
если локо будет продолжать так играть то в финале проиграет
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Nesterenko
1493512867
Проиграть мертвому Рубину, это вы вообще ребята охренели. Вы должны играть в каждом матче для болельщиков, борясь за каждое очко! Вот поэтому на вас в Черкизово почти уже никто и не ходит . Посмотрим на вас в Сочи, фаворит там Урал.
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