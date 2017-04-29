РФПЛ. «Локомотив» с минимальным счетом уступил «Рубину»

В рамках 26-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле уступил «Рубину». Единственный гол в матче забил Денис Ткачук на 20-й минуте встречи.

Таким образом, «Рубин» вышел на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» – седьмой.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Ткачук, 20.

Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Баринов, Фернандеш (Миранчук, 46), Коломейцев (Галаджан, 63), Фарфан, Ари (Майкон, 46).

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Санчес, Камболов, Набиуллин, Цакташ, М’Вила, Жемалетдинов (Бауэр, 90), Рочина (Махатадзе, 88), Ткачук (Ахметов, 83), Канунников.

Предупреждения: Фарфан, 30; Баринов, 55 – Санчес, 71; Цакташ, 82; Рыжиков, 90.

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