Ткачук: «В Казани меньше приходили на ЦСКА, чем в Самаре на «Луч» против «Крыльев»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ткачук подвел итог встрече первого тура ФНЛ, в котором его команда обыграла «Луч-Энергию» со счетом 2:0.

«Первые минут 30 мы ничего не могли сделать, потому что соперник очень низко сел. Они контролировали игру, наверное, посмотрели нас. Потом мы привыкли к полю. 1-й гол нам очень помог. Во 2-м тайме тренер нам подсказал момент, и мы начали хорошо играть. Много подборов выиграли, много раз били по воротам, в одной атаке, по-моему, 7 раз били.

Соперники бились, катились, по самоотдаче вообще вопросов нет. Понятно, что мастерства у нас побольше. Судье было очень тяжело принять решение, когда меня сбил человек на желтой карточке. Решил не удалять, его никто не винит.



Первая игра на своeм стадионе, хотели выиграть. Много болельщиков пришло, в Казани даже меньше приходили на ЦСКА, чем в Самаре на «Луч» сейчас. Надеюсь, болельщики меня услышат: «Приходите на следующий матч, нам очень нужна Ваша поддержка!» – сказал 28-летний россиянин.

Ранее мнением о старте сезона поделился главный тренер самарского клуба Андрей Тихонов.