Тихонов: «Рад, что ребята вытерпели и смогли дожать «Луч-Энергию»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от победы своей команды над «Луч-Энергией» (2:0) в стартовом туре чемпионата ФНЛ.

«Мы готовились к другой игре. Раньше «Луч» играл по другой схеме с четырьмя защитниками. Сегодня на поле вышли пять защитников. И у нас были моменты, когда ничего не получалось. Рад, что ребята вытерпели и смогли соперника дожать. Хороший гол Самодина (1:0, 33 минута – прим. «Бомбардира») раскрепостил нас. Далее на поле пошел интересный футбол, в котором мы оказались лучше», – сказал Тихонов.

Тихонов возглавил самарский клуб 1 июня.