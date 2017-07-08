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    Тихонов: «Рад, что ребята вытерпели и смогли дожать «Луч-Энергию»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от победы своей команды над «Луч-Энергией» (2:0) в стартовом туре чемпионата ФНЛ.

    «Мы готовились к другой игре. Раньше «Луч» играл по другой схеме с четырьмя защитниками. Сегодня на поле вышли пять защитников. И у нас были моменты, когда ничего не получалось. Рад, что ребята вытерпели и смогли соперника дожать. Хороший гол Самодина (1:0, 33 минута – прим. «Бомбардира») раскрепостил нас. Далее на поле пошел интересный футбол, в котором мы оказались лучше», – сказал Тихонов.

    Тихонов возглавил самарский клуб 1 июня.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    08.07.2017 21:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 июля 2017, 00:13

      Ждем Тихона в РФПЛ !!!

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