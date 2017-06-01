Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тихонов подписал контракт с «Крыльями Советов» по схеме «1+1»

    Бывший главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов объявил о подписании контракта с «Крыльями Советов». По словам специалиста, его контракт с самарской командой рассчитан по схеме «1+1».

    «Только что прилетел из Самары. Благодарен руководству клуба и области за оказанное доверие. Подписал контракт по схеме «1+1». Это связано с тем, что перед клубом стоит задача возвращения в Премьер-лигу. А работу тренера в таком случае оценивают по фактическому результату», – сказал Тихонов.

    По итогам нынешнего сезона «Енисей» под руководством Тихонова занял в турнирной таблице ФНЛ третье место и пробился в стыковые матчи, где по сумме двух встреч уступил тульскому «Арсеналу».

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2017 15:26
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +69

      Pinasonic 2 июня 2017, 16:36

      и сына в придачу в КС заберет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 1 июня 2017, 19:30

      Козел,кинул нас....Удачи,Андрюша и спасибо за все...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 1 июня 2017, 18:58

      Тиша это хорошо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      grain 1 июня 2017, 18:14

      Крылья для Тихонова не чужой клуб, надеюсь на скорейшее возвращение в премьеру, удачи Легенде!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      meatFCSM 1 июня 2017, 17:24

      Желаю успешной работы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 июня 2017, 16:00

      На Крыльях можно взлететь.
      И пролететь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 1 июня 2017, 15:56

      Для Самары самый лучший вариант! Если ни кто команду не покинет, реально в элиту вернутся....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 1 июня 2017, 15:50

      это отличный шанс вернуться в элиту

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 июня 2017, 15:49

      Желаю удачи Тихонову ,Крылья клуб с большими традициями он должен играть в элите нашего футбола, думаю у Тихонова должно получится вернуть команду в РФПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      maior-60 1 июня 2017, 15:46

      Успехов Андрею! Считаю, что КС повезло.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11