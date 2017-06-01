Тихонов подписал контракт с «Крыльями Советов» по схеме «1+1»

Бывший главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов объявил о подписании контракта с «Крыльями Советов». По словам специалиста, его контракт с самарской командой рассчитан по схеме «1+1».

«Только что прилетел из Самары. Благодарен руководству клуба и области за оказанное доверие. Подписал контракт по схеме «1+1». Это связано с тем, что перед клубом стоит задача возвращения в Премьер-лигу. А работу тренера в таком случае оценивают по фактическому результату», – сказал Тихонов.

По итогам нынешнего сезона «Енисей» под руководством Тихонова занял в турнирной таблице ФНЛ третье место и пробился в стыковые матчи, где по сумме двух встреч уступил тульскому «Арсеналу».

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