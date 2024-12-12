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    Канчельскис: «Спартак» рано записывает себя в чемпионы»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис предположил, что «Спартак» займет 4-е место в РПЛ по итогам сезона.

    – «Спартак» закончил первую половину сезона на третьем месте, все восхищены Станковичем. Он лучший тренер красно‑белых за последние годы?

    – Опять мы наступаем на те же самые грабли (смеется). Надо смотреть [в таблицу] в конце сезона. «Спартак» выигрывает две игры, и у болельщиков начинается эйфория. Что же это за люди такие? А в итоге всегда чемпионат заканчивает пятым‑шестым. Как это можно?

    Просто смешно говорить о мимолетных успехах «Спартака», уже надоедают крики о чемпионстве. Да, последние матчи сыграли хорошо, молодцы. Здорово отыграли, забили много, красавцы. Но можно было бы что‑то говорить, если «Спартак» шел бы первым, но он третий.

    Думаю, закончат они, как обычно, на четвертом месте. После чего у них все буду виноваты.

    «Локомотив» же тоже выдал хороший отрезок в этом сезоне, шел на первом месте, отлично играл до перерыва на матчи сборных. Потом несколько игр проиграли, откатились. Так что «Спартак» рано записывает себя в чемпионы.

    Посмотрим, как пройдет зимнее трансферное окно для «Спартака», отладятся ли процессы. Многое будет зависеть от зимних сборов, как и где будут тренироваться, с кем проводить товарищеские матчи. Не важно, как начнешь чемпионат, важно – как закончишь.

    • После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает 3-е место, набрав 37 очков. Лидирует «Краснодар» (39), опережающий «Зенит» по дополнительным показателям.
    • Подопечные Деяна Станковича, возглавившего красно-белых летом, одержали шесть побед подряд в последних встречах РПЛ перед зимней паузой

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.12.2024 08:44
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    Комментарии (6)
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    NewLife
    1733987576
    "«Спартак» рано записывает себя в чемпионы»" Спартак никуда себя не записывал, это просто помойные спецы затряслись и нахваливают Спартак. А тебя все спартаковские фаны давно записали в дебилы, поэтому ты публикуешься на газпром тв.
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    Интерес
    1733987871
    Болельщики так и должны себя вести,в отличие от специалистов.А у нас "специалисты" такого уровня,что хуже не только болельщиков,но и отвязных фанатов.
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    VVM1964
    1733990772
    Не вижу никаких криков и соплей по поводу чемпионства ( во всяком случае здесь ) со стороны адекватных болельщиков - весь вой поднимает журналистская братия !!! (((...
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    ilich55
    1733991467
    Интересно, что запоёт Андрюха, если Спартак в очередной раз возьмёт верблюжий кубок?
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    ...уефан
    1733991741
    ...иди уже бухай, на пузырь наговорил)...
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    Литейный 4 (returned)
    1733997397
    Это правильно, кроме 4 места. Их номер шесть по жизни. Гыгыгы
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