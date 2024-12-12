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    Кордоба объяснил отказ от перехода в «Спартак» и «Зенит»

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба подтвердил, что летом им интересовались «Спартак» и «Зенит».

    – Недавно вы продлили контракт с «Краснодаром». Довольны, что остались в клубе?

    – Я всегда говорил, что «Краснодар» – место, где ко мне относились лучше всего. Здесь я счастлив. Могу сказать, что это мой дом, где я чувствую любовь. Клуб сделал многое, чтобы я остался, и эта забота и заинтересованность сыграли важнейшую роль в моем решении продлить контракт.

    – При этом разговоров об уходе было достаточно – и зимой, и особенно летом.

    – Слухов действительно было очень много. Но я всегда оставался сконцентрированным только на одном клубе. Мне говорили об интересе «Спартака» и «Зенита». И я благодарен им за этот интерес. Но все разрешилось: я остался в «Краснодаре» и буду продолжать делать все для команды.

    – Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказывал, что клуб не устроили ни озвученная «Краснодаром» сумма, ни ваши финансовые запросы...

    Что решил «Спартак» – дело «Спартака». Я знаю, чего стою! Но вообще-то в данной ситуации, кажется, именно Джон Кордоба принял решение не переходить в «Спартак», а не «Спартак» принял решение не покупать меня.

    – Насколько серьезно вы рассматривали этот вариант?

    – Я уважаю «Спартак» как клуб. Уважаю игроков и тренера этой команды. И, повторюсь, благодарю их за интерес ко мне. Но история со «Спартаком» для меня закрыта, надо оставить ее в прошлом. Это не играет никакой роли в моей жизни.

    – А насколько близкой была история с «Зенитом»? Питерцы тоже выходили на вас?

    – Да, но не напрямую. Все решалось через агента. Лично я ни с кем не общался. Контакты с «Зенитом» были во время Кубка Америки. Я был поглощен выступлением за сборную и не интересовался, о чем мой агент разговаривал с другими клубами.

    – Для вас важно привлекать внимание других клубов?

    – Конечно же, это приятные эмоции! Это мотивация продолжать и дальше хорошо работать. Мне нравится, когда такой интерес есть. Когда звонят практически из всех лиг, это очень приятное ощущение.

    – Как часто вы лично общались с Сергеем Галицким во время переговоров о продлении контракта?

    – У нас очень хорошие отношения с президентом. Мы всегда уважительно относились друг к другу. Повторюсь, я всегда буду благодарен «Краснодару». Больше, чем любому другому клубу, за который я выступал.

    • 31-летний Кордоба продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027 года.
    • В этом сезоне он провел за «быков 18 матчей, забил 8 голов, отдал 5 передач.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2024 10:06
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1733988044
    Сперва не сложилось,а потом подписал новый контракт с "Краснодаром",вот и всё ,а так все жаждали этого до последнего.Легко сказать НЕТ,когда всё сорвалось.
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    NewLife
    1733989442
    Money, money, money))))
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    Литейный 4 (returned)
    1733997016
    Он подумал лучше серебро с быками чем забвение на 6 месте со спартаком. Гыгыгы
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