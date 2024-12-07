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    • Талалаев ответил на обвинения, что он «утопил» четыре команды

    Талалаев ответил на обвинения, что он «утопил» четыре команды

    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил критикам.

    – Тем не менее как минимум один критик на федеральном уровне у вас остался. Имею в виду Андрея Канчельскиса, который не так давно сказал про вас следующее: «Сколько команд Талалаев зарезал? Пускай это скажет! При нем три команды вылетели – об этом он не говорит. Ему надо было в «Химках» остаться, чего не остался-то? Трусость это, что он об этом не говорит».

    – Не комментирую слова людей. Комментирую только поступки. Что сделал Канчельскис, закончив играть в футбол? Многие команды, где он был, уже закрылись или судятся с ним... Поэтому не намерен обсуждать слова этого человека. Более того, у моих критиков есть единственный довод, которым они пытаются меня задеть.

    – Какой?

    – Говорят, что я «утопил» три команды. Давайте будем точны и вспомним еще и «Волгу». Четыре, так? Но я закончил математическую школу и хорошо считаю. Так вот если сложить количество игр, которые команды провели при мне, то с трудом наберется только на один чемпионат. То есть их утопили еще до меня!

    Так что прошу моих критиков быть объективнее. Пусть просто посмотрят, сколько очков «утопленники» набрали под руководством нашего тренерского штаба. Тогда все встанет на свои места. Есть две категории специалистов. Те, кто говорит и делает, добывает результат. А есть те, кто только говорит.

    • «Балтика» Талалаева лидирует в Первой лиге.
    • Ранее тренер выводил в РПЛ «Химки».
    • Первая лига ушла на паузу до марта.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2024 11:01
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1733560590
    Оптимистичная, обнадёживающая бухгалтерия у Андрея Талалаева. ) ***
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    Интерес
    1733569338
    Выведет "Балтику" в РПЛ-тогда сколько угодно "пусть говорят".А пока всё у него складывается,но настораживает не случившийся контакт(и уход в зимнее окно) с Фернандесом,Маляровым,и,частично,с Аванесяном. СВинова и Бегуна не жаль-балласт.
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