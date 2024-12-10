Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Нобоа планирует вернуться в Россию

    Покинувший «Эмелек» Кристиан Нобоа рассчитывает вернуться в «Сочи».

    – Президент «Сочи» Борис Ротенберг не звал тебя поработать в клубе?

    – Пока нет. Но я много раз говорил, что он мне помогал на протяжении всей карьеры в сложных ситуациях. Дай бог, когда колено будет лучше, я вернусь обратно в «Сочи» и помогу чем смогу.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Нобоа перечислил команды РПЛ, за которыми он следит 4
    Нобоа: «Я очень сильно скучаю по России» 4
    Экс-игрок «Рубина» поделился мнением о Нобоа
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2024 10:19
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Garrincha58
    1733817242
    зачем?
    Ответить
    Интерес
    1733820219
    Уже только в качестве "господина администратора".
    Ответить
    balam
    1733831845
    этот парень свой.да и ребенок у него здесь
    Ответить
    zigbert
    1733834621
    Какая там помощь, пора завершать карьеру.
    Ответить
    Andrei-Russian-yandex
    1733846478
    Тренером
    Ответить
    СПОРТ 21 века
    1733907429
    Стариков пенсионеров опять тащат в РФ. Дайте ему уже кресло-качалку. Какой ему уже футбол? Он ещё играл в футбол, когда в России ещё не знали, что такое выиграть бронзу на международном турнире.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 