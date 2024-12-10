Нобоа планирует вернуться в Россию

Покинувший «Эмелек» Кристиан Нобоа рассчитывает вернуться в «Сочи».
– Президент «Сочи» Борис Ротенберг не звал тебя поработать в клубе?
– Пока нет. Но я много раз говорил, что он мне помогал на протяжении всей карьеры в сложных ситуациях. Дай бог, когда колено будет лучше, я вернусь обратно в «Сочи» и помогу чем смогу.
- Эквадорец играл в РПЛ с 2007 года.
- Он выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи».
- В январе 2024-го Нобоа вернулся в «Эмелек», где начинал профессиональную карьеру.
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