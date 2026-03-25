Нобоа выбрал самый счастливый момент в российской карьере

Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа ответил на вопрос о самом памятном и счастливом моменте за период выступлений в России.

«Когда на жеребьeвке нам досталась «Барселона», а потом и «Интер», мы были в шоке. Я подумал: «Как так? Как это возможно?»

Сначала переживал, но потом решил: это шанс всей жизни – сыграть против лучших клубов мира. Такой момент бывает раз в жизни!

Когда мы выиграли [у «Барсы»] 2:1, я подумал: мы можем обыграть любую команду!» – сказал Нобоа.