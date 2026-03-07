Нобоа объяснил «очень сильное» падение уровня РПЛ

Кристиан Нобоа, бывший полузащитник «Зенита», «Ростова», «Сочи» и «Рубина», заявил, что уровень чемпионата России снизился.

Нобоа отметил, что в РПЛ стало меньше сильных легионеров, а также изменились условия по сравнению с периодом, когда российские клубы регулярно играли в еврокубках.

«Очень сильно упал, конечно. Сильных легионеров стало меньше, много факторов. Раньше иностранцы были сильнее, была другая лига, еврокубки. Сейчас все по‑другому. Но он все равно остается очень интересным», – сказал Нобоа.