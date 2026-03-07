Введите ваш ник на сайте
В ЦСКА подробно высказались о скандальной выходке Генича

Вчера, 11:41
5

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о скандале с участием комментатора «Матч ТВ» Константина Генича.

  • Две недели назад Генич публично заявил, что у нападающего ЦСКА Кирилла Глебова вскоре будут проблемы с мышечными травами. Это вызвало широкий общественный резонанс, особенно со стороны болельщиков красно-синих. Они обвинили Константина в некорректном поведении.
  • Позднее Генич извинился за свои слова. Кроме того, после скандала Константин попал в кардиологический центр, но серьезных проблем со здоровьем выявлено не было.
  • За главную команду «армейцев» Глебов провел 68 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.

– Мы не видели смысла комментировать. Могу сказать от себя, скорее, это была в данном случае моя позиция. Надо начать с того, что очень хорошо, что существуют подобного рода шоу. Что есть яркие спикеры, комментаторы, которые часами обсуждают футбол. Но разговорный жанр непрост, это надо понимать. Сложно говорить безошибочно часами напролет, чтобы ни одна формулировка не вызвала негативную реакцию. И, конечно, недовольных высказыванием среди наших болельщиков было так много, что комментарий клуба мог лишь дополнительно разжечь.

Первое, что я сделал – сразу написал Константину о нашем недовольстве. Это наша внутренняя беседа. Я понимал, чем все закончится. Проблема сказанного была в том, что он сослался на некоего человека, и подача была такого формата, что это инсайд. Он плохо сформулировал, и из-за этого болельщики логично пошли на защиту своего футболиста. Мы решили, что клуб не должен реагировать, иначе надо реагировать вообще на все высказывания в рамках ТВ-шоу.

– Как реагировал сам Глебов?

– Не было никакой реакции. Спросил, – а что было, а кто и что сказал? Обсудили, что интересно, что за неназванный человек такой. И все, пошли на ужин.

– У меня было предположение, что ваши муларды и с вашей подачи атаковали Генича.

– Честно, у меня, напротив, было желание записать кружок в сторону улаживания конфликта на ровном месте. Сам Кирилл отнесся спокойно, а позицию руководства клуба я Косте озвучил лично. Массовое же линчевание – это априори неверно, хотя эмоции болельщиков абсолютно можно понять. Но это было бы воспринято также неверно, ситуация была или «за», или «против». В таких случаях важно наоборот снизить градус. За день все высказались, и ситуацию давно необходимо закрыть. Надеюсь, уже на ближайшем матче это будет сделано.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Глебов Кирилл Генич Константин
Desma
1772877402
"ваши муларды"? Не проще было бы спросить, что ваши прикормленные "мастера" художественного свиста пресс-службы набросились на своего коллегу Генича? P.S. Журналюга мог бы и не спрашивать намёками. И так очевидно, что весь этот словесный понос сплошная утятина.
Ответить
Таарон
1772882130
Давно замечено, что Генич так себе комментатор. Мзду малую поносит, не стесняясь вони.
Ответить
Интерес
1772885054
Мля, "муларды"...Где этих клоунов СМИ отыскивает??? Тошнотики...
Ответить
