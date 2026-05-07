ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова

Стал известен характер травмы вингера ЦСКА Кирилла Глебова.

20-летний футболист получил сильный ушиб первого плюснефалангового сустава.

Из-за этого повреждения он не доиграл дерби со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

«По результатам обследования, футболист избежал перелома одной из костей стопы и повреждения сухожилий после контакта с футболистом «Спартака» Жедсоном.

Срок лечения Глебова будет определен в течение ближайших дней, исходя из динамики восстановления. Желаем Кириллу скорейшего восстановления и возвращения на поле!» – написала пресс-служба армейцев.