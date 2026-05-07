ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова

Стал известен характер травмы вингера ЦСКА Кирилла Глебова.
20-летний футболист получил сильный ушиб первого плюснефалангового сустава.
Из-за этого повреждения он не доиграл дерби со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
«По результатам обследования, футболист избежал перелома одной из костей стопы и повреждения сухожилий после контакта с футболистом «Спартака» Жедсоном.
Срок лечения Глебова будет определен в течение ближайших дней, исходя из динамики восстановления. Желаем Кириллу скорейшего восстановления и возвращения на поле!» – написала пресс-служба армейцев.
- Глебов в этом сезоне провел 20 матчей, забив пять голов и сделав две результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 10 миллионов евро.
- Срок контракта игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.
Источник: телеграм-канал ЦСКА