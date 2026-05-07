Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о своей реакции на увольнение Фабио Челестини с поста главного тренера.

«Я футболист, как и вы узнаю какие-то новости. Пришeл на тренировку, мне сказали, что тренера уволили.

Пережил этот момент со всеми в раздевалке и пошeл тренироваться с другим тренером.

Если говорить о том, что Фабио мне дал как тренер, то при нeм я заиграл, провeл первые матчи в основном составе ЦСКА и закрепился в роли игрока сборной и старта в клубе», – заявил Глебов.