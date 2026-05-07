Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов отреагировал на информацию об интересе «Интера».
– Писали, что твой агент встречался с представителями «Интера». Он сам подтвердил, что был в Италии.
– Это общение, наверное, не должно меня касаться. Он пусть общается. Если будет официальное предложение, только тогда я хочу об этом узнать. Меня хотят «Барселона» или «Интер»? Пусть хотят. Пока не будет предложения, зачем об этом говорить? Я сейчас в ЦСКА и хочу помогать клубу.
- 20-летний Глебов в этом сезоне провел 20 матчей, забив пять голов и сделав две результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 10 миллионов евро.
- Срок контракта игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.
Источник: «Чемпионат»